Коронавирус и макрофинансовая помощь Украине: Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета
Отдельное внимание было уделено подготовке к следующему саммиту Украина – ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщили в ОП.
В частности, стороны обсудили ситуацию в Украине и мире, связанную с пандемией коронавируса.
Также Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.
К тому же, глава государства проинформировал президента Евросовета о безопасностной ситуации на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в Нормандском формате.
В свою очередь Шарль Мишель подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.
Как отмечается, обе стороны подтвердили потребность в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.
В то же время отдельное внимание Зеленский и Шарль Мишель уделили подготовке к следующему саммиту Украина – ЕС и шестому саммиту Восточного партнерства.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет провести переговоры с владельцами АЗС для снижения цен на топливо.
Также глава государства поручил направить в Италию бригады медиков для помощи в преодолении пандемии коронавируса.