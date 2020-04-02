Коронавирус и макрофинансовая помощь Украине: Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Отдельное внимание было уделено подготовке к следующему саммиту Украина – ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщили в ОП.

В частности, стороны обсудили ситуацию в Украине и мире, связанную с пандемией коронавируса.

Также Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

К тому же, глава государства проинформировал президента Евросовета о безопасностной ситуации на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в Нормандском формате.

В свою очередь Шарль Мишель подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как отмечается, обе стороны подтвердили потребность в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

В то же время отдельное внимание Зеленский и Шарль Мишель уделили подготовке к следующему саммиту Украина – ЕС и шестому саммиту Восточного партнерства.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет провести переговоры с владельцами АЗС для снижения цен на топливо.

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Также глава государства поручил направить в Италию бригады медиков для помощи в преодолении пандемии коронавируса.