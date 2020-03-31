Королевская: Люди спрашивают, где депутаты взяли маски, которых нет в больницах и аптеках

Королевская Наталья

Народный депутат от фракци "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская передала вопрос украинцев, которые спрашивают откуда маски у парламентариев, если их нет в больницах и аптеках. Об этом она заявила на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, сообщает NEWSONE.

"Вы сейчас вопреки воле народа и позиции "Оппозиционной платформы - За жизнь" идете на сговор с Международным валютным фондом. Это политическое мародерство", - подчеркнула она.

Королевская заявила, что слуги народа пересекают красную линию и открывают распродажу украинской земли.

"Сегодня многие люди спрашивают: "А где вы взяли маски, в которых пришли в парламент? Почему этих масок нет сейчас в больницах, "скорых". Почему вся страна без масок, а парламент заседает уже почти сутки, и все хорошо себя чувствуют", - сказала депутат.

Королевская добавила, что это решение незаконно, и фракция будет обжаловать его через Конституционный суд.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что его партия разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.