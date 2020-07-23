Корниенко рассказал о стратегии "Слуги народа" на местных выборах

Александр Корниенко Facebook

Партия допустит к выборам определенное количество существующих депутатов, но это будет "тщательный отбор"

Партия "Слуга народа" будет выдвигать на местные выборы профессиональных, с определенной историей успеха кандидатов. Также на каждом уровне у этих кандидатов будет своя программа.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"По нашей стратегии, что мы будем делать на местных выборах – мы в ближайшее время будем постепенно это все выдавать. Это несколько последовательных составляющих. Первая – это, конечно, кандидаты. Потому что это местные выборы, люди голосуют за людей, мы покажем и кандидатов в мэры городов, и кандидатов областных советов, городских советов, кандидатов на всех уровнях, в объединенные территориальные общины, глав общин и так далее, и я думаю, что по качеству наших кандидатов избиратели сделают первые выводы, что ту линию, которую мы заложили, что это должны быть профессионалы, с достижениями, с определенной истории успеха, но мы продолжаем настаивать на том, что это должны быть новые люди для политики, для местной также", – сказал Корниенко и добавил, что партия допустит до выборов и определенное количество существующих депутатов, но это будет "тщательный отбор".

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Вторая составляющая, продолжил политик, – это то, с чем кандидаты будут идти на местные выборы.

"Программа будет в каждом регионе своя. Потому что каждый регион по-своему развивается", – сказал председатель партии "Слуга народа".

Вместе с тем Корниенко отметил, что у партии будет "одна общая рамка".

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Напомним, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что во властных кругах рассматривают план срыва местных выборов из-за того, что рейтинг "слуг народа" "проседает".