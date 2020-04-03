Корниенко анонсировал возможное заседание Рады относительно принятия изменений в госбюджет на следующей неделе

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко УНИАН

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что сейчас внеочередные заседания парламента собираются, когда есть пакет законопроектов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса

Председатель партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, связанное с принятием бюджета.

Об этом он сказал во время прямого эфира одной из программ "Гражданской сети Опора" в Facebook.

"… Ситуацию с бюджетом, которую мы будем понимать, опять-таки, в следующий вторник, когда пройдет комитет, и, возможно, будет встреча на следующей неделе, связанная уже с принятием бюджета", - отметил он.

По словам Корниенко, во время введения карантина Верховная Рада работает в комитетском режиме, а внеочередные заседания парламента собираются только тогда, когда есть пакет законопроектов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса.

Также заместитель председателя фракции пояснил, что Рада является чемпионом по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему количеству депутатов и очень много людей автоматически попадает на самоизоляцию после общения с депутатом, который, условно, заразился коронавирусом.

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"Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание, которое было в понедельник, потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией и вокруг него было много людей, мы там много времени провели вместе – более 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самоизолируемся", - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет и оставило расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Рада примет изменения в бюджет за неделю.