Контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым продлен на 4 года

Действующий летний контракт с главой НАК Коболева завершается 22 марта

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" продлил контракт о сотрудничестве с главой корпорации Андреем Коболевым на 4 года.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Наблюдательного совета 4 марта, сообщают "Украинские новости" .

"Продлить срок полномочий и срок действия контракта председателя правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений Наблюдательного совета в соответствии с требованиями его контракта", - говорится в витязе, направленном НАК в адрес Кабинета Министров.

Korrespondent

В часности, действующий годичный контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.

Кроме этого, появился список наблюдателей "Нафтогаза":

Клэр Споттисвуд - председатель наблюдательного совета, который "наблюдает" за "Нафтогазом" из Великобритании. Возглавляла компанию "Gas Strategies", в которой продолжает занимать должность директора.

Юлия Ковалив - представитель "вашингтонского обкома" в офисе Президента

Бруно Лескуа - ранее занимал высокие посты во французском энергетическом секторе, включительно с организацией "Electricite de France" (EDF).

Амос Хохштайн - первый вице-президент Tellurian в прошлом советник Государственного секретаря США

Людо Ван дер Хейден - преподаватель Гарвардского и Йельского университетов. Председатель правления Seisquare (компания-разработчик программного обеспечения для оценки запасов природных ресурсов) и членом консультационного совета Bencis Capital Partners.

Наташа Бойко: вошла в наблюдательный совет, в результате заговора партии Порошенко и Алексея Гончарука, уступив свое место в Верховной Раде соросенку Вятровичу.

К слову, ранее сообщалось, что руководство НАК может быть заменено абсолютно новым человеком. Даже называлось имя советника Владимира Зеленского Игоря Новикова. Однако сам названный претендент категорически опроверг возможность возглавить НАК.

В то же время остроты вопросу смены руководства "Нафтогаза" добавила проблема премий. Ведь, в январе президент Владимир Зеленский просил тогдашнего премьера Алексея Гончарука не допустить выплату премии в 29 млн долларов руководству "Нафтогаза" за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов.

В связи с этим Гончарук просил наблюдательный совет пересмотреть этот вопрос. Тогда как в Кабмине посчитали, что "Газпром" исполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международным переговорам. В ответ исполнительный директор группы "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что будет требовать премию в суде. Информации о том, есть ли ответ Наблюдательного совета по просьбе правительства пока нет.

Напомним, в 2019 году "Нафтогаз" выплатил премию в 45 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена. По информации украинских СМИ, источники, симпатизирующие руководству "Нафтогаза" сообщили, что вопрос о смене Коболева - это требование российской стороны в переговорах о прекращении войны на Донбассе и пролонгации газового контракта.

Кроме этого, стало известно, что за время правления "Нафтогазом" Андрей Коболев получил более 800 миллионов гривен.