Консультативный совет по Донбассу: Решатся ли Зеленский и Ермак на подписание документа

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В Минске 25 марта запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), в ходе которого может состояться подписание соглашение об учреждении Консультативного совета по урегулированию конфликта.

Как сообщалось, одно только согласие главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с этой идеей, подкрепленное подписью под соответствующей декларацией, вызвало большой переполох в отечественной политтусовке и бунт части фракции "Слуги народа".

Издание "Страна" выяснило, решится ли Киев после скандала на подписание соответствующего документа и какие это вызовет последствия.

В частности, в издании напомнили, что украинские политики, которые относятся к условной "партии войны", встретили в штыки идею создания Консультативного совета при Минской контактной группе.

В него должны войти с правом решающего голоса по 10 представителей Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, то есть "ДНР" и "ЛНР"), а также по одному представителю с правом совещательного голоса от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), России, Германии и Франции по желанию. Задача ставится обсуждать "проекты политических и правовых решений" в рамках Минских соглашений.

Официально от украинской стороны декларацию о намерениях подписал Леонид Кучма, но есть подпись и Ермака, правда, без указания должности.

Против этого выступили как "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Народный фронт" Арсения Яценюка (уже традиционно), так и примкнувшее к ним прозападное лобби в "Слуге народа" (так называемые "соросята") в числе 60 человек.

Они заявили, что создание такого совета даст сепаратистам "политическую субъектность" и обвинили Ермака чуть ли не в госизмене. Нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович даже потребовал от СБУ возбудить уголовное дело.

"При этом, очевидно, что само по себе создание Консультативного совета не является значимым поводом для подобного демарша. Потому что "субъектность" сепаратистов де-факто признана Украиной еще во время подписания Минских соглашений. С тех пор (то есть с 2015 года) в Минске регулярно заседает трехсторонняя контактная группа, которая обсуждает примерно те же вопросы, которые должен обсуждать и Консультативный совет. И там за одним столом уже пять лет собираются представители Украины и представители "ДНР/ЛНР", - отмечает издание.

При этом добавляется, что создание Консультативного совета носило скорее символический характер - как подтверждение Киевом намерения и дальше двигаться по пути мирного урегулирования на Донбассе.

"Это было условием Москвы. Там говорили Киеву - сделайте хоть что-то, чтоб показать движение. Хоть какие-то маленькие шаги. Без этого никакие другие вопросы, включая обмен пленными, решатся не будут. Поэтому Ермак и пошел на подписание. А шум, который был поднят в Украине - это просто тактика "партии войны": кошмарить украинскую власть за любые даже самые символические примирительные шаги. Плюс к тому, наложилась еще обида прозападных депутатов в "Слуге народа" на отставку их креатур - Гончарука и Рябошапки. И таким образом они пытаются показать Банковой, что с ними нужно считаться. А создание Совета по Донбассу - это лишь удобный повод", - сказал "Стране" источник, близкий к переговорному процессу в Минске.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак в ответ на претензии начал "петлять". Заявил, что ни о каких "прямых переговоров с боевиками" не может быть и речи. И что Совет нужен для диалога с участием переселенцев из Донбасса, которые живут на подконтрольной Украине территории (хотя понятно, что появится они в этом совете могут лишь в украинской квоте).

Но в последнюю неделю стали поступать и другие сигналы. Так, один из самых ярых оппонентов Ермака нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос по указу президента лишился должности его внештатного советника сразу после того, как дал интервью "Цензору", где резко критиковал создание Совета.

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью", - написал после увольнения Лерос, щедро украсив фразу "смайликами".

Его коллега во фракции Евгений Шевченко утверждает, что упорная фронда — это, по его подсчетам, лишь 30 "слуг народа". Еще 30 подписантов уже пошли на попятную. "А остальные - "за ", - уверяет "Страну" Шевченко, который публично поддержал работу Ермака в Минске. Согласно официальным данным, сегодня во фракции состоят 248 депутатов.

Наконец вчера, близкий к Ермаку вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию "Гордон" прямо поддержал создание Консультативного совета.

"Идея этого совета — считайте, это идея общественного совета, в котором будут представители гражданского общества, которые пользуются доверием (это очень важно) этого общества. Суть была в этом. Даже россияне на переговорах в Минске точно так же использовали этот термин — "представители гражданского общества". Не боевики, не госслужающие на публичной службе, не чьи-то там офицеры, которые пошли служить, — нет, речь идет о представителях гражданского общества", — защитил идею министр.

В тоже время опрошенные "Страной" депутаты от СН дают более или менее расплывчатые ответы. Так, сторонник мирных переговоров Евгений Шевченко не берется предсказывать решение президентского офиса по Консультативному совету, но идею диалога приветствует.

В свою очередь один из подписантов письма против создания Совета "слуга народа" Дмитрий Наталуха ожидает, что ОП "скорее откажется, чем согласится" на предлагаемый формат созыва совета. "В моем понимании Офис нас услышал и сделал определенные выводы, и мы увидим другой формат участия Киева в этих переговорах, где стороной будет только Москва при посредничестве ОБСЕ, как это определено в украинском законодательстве", - прокомментировал он "Стране".

В тоже время источник в дипломатических кругах, близких к переговорному процессу, сказал, что вероятность создания "в том или ином виде" Консультативного совета 25 марта велика.

"Это позволит разблокировать многие другие процессы. В частности, по обмену пленными. Без создание Совета ничего не будет", - сказал источник.

При этом отмечается, что в последнее время Зеленский показывает, что готов действовать наперекор настойчивым просьбам Запада и его лобби в Украине, чему доказательство — увольнение поддержанного западными посольствами генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"В истории с Рябошапкой президент проявил характер и насчет Совета тоже за ним будет решение. Он должен ясно сказать сторонникам войны, что Совет в Минске не будет принимать никаких решений. А он это будет делать, опираясь на мнение большинства граждан, которые хотят мира", - сказал политолог Михаил Погребинский.

Вероятность того, что Киев пойдет на сделку, он оценивает как 50 на 50. "Судя по потому, как Ермак сразу под напором начал отступать и оправдываться, не факт, что в ОП готовы выдержать линию до конца", - считает эксперт.

В свою очередь политолог Руслан Бортник говорит, что если ТКГ соберется (с учетом пандемии коронавируса), Украина "скорее всего" даст окончательное согласие.

"Это вынужденная мера со стороны Украины, целью которой является формальное выполнение Минских соглашений о прямом диалоге, на чем настаивала Россия. Этот совет будет в лучшем случае подтверждать то, о чем Ермак и Козак (куратор украинского направления в России, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак — Ред.) договорятся. Возможно, иногда он будет выдвигать какие-то идеи, которые, конечно, получает право на жизнь только при согласии основных переговорщиков", - комментирует политолог Бортник.

При этом он сомневается, что в разгул коронавируса подписание вызовет массовые протесты. "Большая часть общества не поймет: мол, какой Донбасс и "Минск", у нас пандемия. Сейчас общественное мнение этим не выиграть, политические вопросы отходят на второй план", - полагает эксперт.

Депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба из числа подписантов обращения против Совета, наоборот считает, что ответная реакция будет: дескать, за коронавирусом ничего не спрячешь.

"Мы будем действовать по ситуации. Я лично отступать не намерена", - резюмирует депутат без уточнений.

Напомним, ранее Ермак обещал, что перед подписанием документа об учреждении Консультативного совета по урегулированию конфликта на Донбассе поднимет вопрос на заседании фракции "Слуги народа".