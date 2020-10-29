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Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Доступ к реестрам декларации был необходим для назначения кандидатов на должности в органы власти

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили о блокировании назначения победителей местных выборов, поскольку Конституционный суд Украины лишил ведомство доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве в частности заявили, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Соответствующее решение приняла Большая палата во время заседания 27 октября. 

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