Конституционный суд предлагают перевезти в Харьков, - законопроект

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Также депутат предложила отправлять всех судей в отпуск одновременно

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Верховную Раду законопроект № 3300 о перевозке Конституционного суда Украины из Киева в Харьков. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Кроме этого, депутат предложила отправлять всех судей в отпуск в одно и то же время.

"Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно", - говорится в тексте проекта закона.

Также среди других предложений нардепа говорится о том, что судьей КСУ не может стать человек, который имеет иностранное гражданство. Кроме этого, у юридических лиц предлагают отобрать возможность подавать жалобы в КСУ через уполномоченное лицо.

В то же время депутат предложила дополнить статью 97 относительно выполнения решений Конституционного суда.

"Если Конституционный суд признал неконституционным закон (его отдельные положения), возобновление действия такого закона (его отдельных положений), который регулировал соответствующие общественные отношения, осуществляется Верховной Радой в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством", - говорится в законопроекте.

Напомним, недавно первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что задача КСУ, поставленная перед Верховной Радой, – изменить и предыдущую судебную реформу, и кое-что из того, что уже было принято парламентом текущего созыва.