Конституционный суд определил дату проверки "антиколомойского" закона

Судьи рассмотрят подачу народных депутатов Украины 16 июля

Конституционный суд Украины начнет проверку закона о банках на его соответствие Основному закону 16 июля в 10:00. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Отмечается, что производство открыли по подаче 64 народных депутатов. Они просили признать отдельные положения закона не соответствующими ряду предписаний Конституции Украины.

Парламентарии считают, что законом отдельным учреждениям предоставлены преимущества относительно обжалования их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса. Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями нивелированы принципы верховенства права, принципы состязательности и равенства участников судебного процесса.

Новости по теме: Зеленский обсудил с МВФ назначение главы Нацбанка

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины получил представление 64 нардепов, которые просили оценить на соответствие Конституции закон о банках.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает возвращать национализированные банки бывшим собственникам.