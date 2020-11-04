Конституционный суд – это последний форпост, чтобы спасти нашу страну, – Паламар

Телеканал ZIK

КСУ отстаивает права государства и простых украинцев, а не олигархов

Конституционный суд - это последний форпост. Те, кто будет поддерживать его, – эти люди имеют шанс спасти нашу страну.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила общественница, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар.

Комментируя рассмотрение закона о земле в Конституционном суде, Ирина Паламар отметила, что КСУ отстаивает права государства, а не олигархов, и делает все возможное, чтобы страна не развивалась по их сценарию.

"И сейчас победа в руках судей. Если завтра будет принято решение относительно земельного закона, это будет законно, это будет в интересах государства и это будет поддержано обществом, поскольку 83% украинских граждан выступают против продажи земли иностранцам. А в этом законопроекте прописана эта норма, что наша земля может быть залогом в банках. Более того, под эту тему были скуплены некоторыми фондами банки, чтобы происходило безумное финансирование и таким образом шла скупка нашей земли. Но это не в интересах нашего государства", – подчеркнула Паламар.

Она предостерегла: когда иностранные компании зайдут на рынок земли Украины, они вытеснят украинского фермера и выведут капитал за границу, таким образом экономика Украины очень пострадает, простые крестьяне будут обмануты и все закончится сокращением населения страны.

"Это общая структура и картина того, как видят Украину наши Западные партнеры. Они очень жестко сейчас протестуют. Я считаю, что Конституционный суд - последний форпост. А те, кто будет поддерживать Конституционный суд, в том числе лидеры мнений, политики, оппозиционные силы, эти люди имеют шанс спасти нашу страну. Тогда и "соросятам" ничего не получится", – прокомментировала Ирина Паламар.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев, голосование состоялось 31 марта в 00:42.

Но в Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта, зарегистрировав постановления об отмене результатов голосования.

Впоследствии, на внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты разблокировали подписание законопроекта О рынке земли. Парламент рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене закона.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли. Несогласные с этим решением нардепы обратились в КСУ.

2 ноября стало известно, что собрание судей Конституционного суда Украины отменили из-за экстренного рассмотрения конституционности закона О рынке земли.

В свою очередь, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что КСУ не рассматривал закон о рынке земли в целом, а только 13-14 статьи, связанные с рынком земли.

4 ноября судья Конституционного суда Украины Сергей Сас обнародовал проект решения суда о толковании земельных статей Конституции, которое суд принял за основу 2 ноября.