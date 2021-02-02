Конституционные полномочия президента могут расширить. Когда Совет рассмотрит вопрос
Речь идет о полномочиях президента назначать и увольнять с должностей директоров НАБУ и ГБР
В ноябре 2021 года Верховная Рада планирует рассмотреть расширение конституционных полномочий президента. Об этом говорится в плане законопроектной работы парламента, который был принят сегодня, 2 февраля.
В плане под номер 31 в разделе "антикоррупционная политика" значится проект изменений в Конституцию относительно назначения и увольнения с должностей директоров НАБУ и ГБР. Ожидаемым результатом принятия проекта названо закрепление таких полномочий за президентом.
По плану расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.
Напомним, сегодня народные депутаты собрались в стенах Верховной Рады для участия в заседании открытие пятой сессии парламента. Какие вопросы вынесены на повестку дня, читайте по ссылке.