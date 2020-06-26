Конституционные инициативы Зеленского актуальны, - представитель президента

Владимир Зеленский РБК-Украина

В прошлом году в КСУ в турборежиме были поданы семь президентских законопроектов

Конституционные инициативы президента Украины Владимира Зеленского не потеряли актуальность. Верховная Рада вернется к рассмотрению этих законопроектов, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Как отмечается, осенью прошлого года в турборежиме семь президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию были поданы в КСУ. Однако значительную часть из них раскритиковали и вернули.

"Актуальность они не потеряли, однозначно. Верховная Рада, конечно же, вернется к рассмотрению этих законопроектов. Вы знаете, что есть два положительных заключения КСУ: об отмене адвокатской монополии и о создании совещательно-консультативных органов парламента", - сказал Вениславский, отвечая на вопрос, вернется ли Рада к рассмотрению инициатив и когда, или они уже утратили актуальность.

Кроме того, Вениславский отметил, что есть еще два заключения с оговорками и три отрицательных решения.

"В этой ситуации команда президента работает над усовершенствованием этих проектов. Я думаю, что они снова будут переданы на рассмотрение парламента и вновь направлены в КСУ, но уже с учетом предыдущих правовых выводов", - добавил представитель.

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Напомним, в сентябре прошлого года КСУ "на проверку" поступили семь законопроектов. Конституционный суд Украины рассматривал их на предмет соблюдения конституционных норм, которые поступили из Верховной Рады.