Конституционная реформа России: У Путина будет гораздо больше полномочий, чем сейчас

Президент РФ Владимир Путин по межпарламентский диалог в "нормандском формате" Из открытых источников

После реформы законы, которые не нравятся президенту, принять будет еще труднее

На сайте комитета Госдумы по госстроительству и законодательству появился текст законопроекта с новыми поправками в Конституцию, подготовленными ко второму чтению. Эксперты издания "Медуза" разобрались, как именно это повлияет на полномочия президента России Владимира Путина.

Оказалось, что полномочия российского лидера после принятия поправок не только не уменьшатся, но даже увеличатся: он сможет сильнее влиять на исполнительную, законодательную, судебную и даже региональной власти.

По сути, единственное, в чем будет ограничен президент в сравнении с действующей редакцией Конституции, - это в возможности избраться на третий срок. Сейчас статья 81 гласит: "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Слухи о том, что после принятия поправок сроки самого Путина могут обнулить, так что он получит право баллотироваться в 2024 году, пока не подтвердились.

Какие полномочия Путин хотел добавить себе самому и своему преемнику с самого начала?

Уже в первом варианте поправок в Конституцию, предложенном самим Путиным, содержалось достаточно много пунктов, которые расширяют президентскую власть:

президент получит право инициировать отстранение судей Конституционного и Верховного суда "в случае совершения ими поступка, который позорит честь и достоинство судьи, а также в других предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, которые свидетельствуют о невозможности осуществления судьей своих полномочий". Утвердить это решение должен Совет Федерации. Сейчас это могут делать только сами суды.

законы, которые не нравятся президенту, принять будет еще труднее. Если президент наложит вето на закон, который прошел парламент, а тот сумеет преодолеть это вето, то глава государства может обратиться в Конституционный суд. После этого все будет зависеть от судей КС. Если они решат, что закон противоречит Конституции, то президент не должен его подписывать. И только если решат иначе, то будет обязан.

сейчас увольнение премьер-министра (непосредственное право на которое имеется только у президента) автоматически означает отставку всего правительства и, как минимум, небольшой, но правительственный кризис. После принятие "путинских" поправок президент сможет как и раньше увольнять премьер-министра (а также любого члена кабинета), оставляя при этом остальное правительство работать дальше. Благодаря этой норме, президент получит возможность, например, жертвовать одним непопулярным премьером без перетряхивания всего кабинета. Если у президента возникнет конфликт с самим главой правительства, отставка последнего тоже не грозит полномасштабным правительственным кризисом.

может показаться, что Путин уменьшил влияние президента на формирование правительства: утверждать вице-премьеров и часть федеральных министров теперь будет, по предложению премьера, Госдума, а не президент. Но есть пара нюансов: силовых министров будет назначать президент (после консультаций с Совфедом, форма которых не прописана), и сам глава государства будет определять, какие федеральные органы власти подчиняются непосредственно ему, а какие - премьеру.

ранее президент должен был ждать представления генерального прокурора и согласовывать кандидатуру регионального прокурора с местным парламентом. Теперь президент будет сам решать, кого назначить региональным прокурором, после чего должен будет лишь проконсультироваться с Советом Федерации.

Также стало известно, какие еще полномочия появятся у президента России. Среди них:

президент сможет назначить премьером кого угодно - реально согласие парламента ему больше не нужно;

президент становится главой исполнительной власти, раньше он был "всего лишь" главой государства. Фактически это уже было так, учитывая влияние президента на формирование правительства (он даже мог председательствовать на его заседаниях). Теперь это будет зафиксировано;

в Совете Федерации будет увеличена "президентская квота": сейчас она составляет 10% от числа членов Совета Федерации (17 человек), но будет расширена до 30;

сам президент после отставки может по желанию стать пожизненным сенатором;

в Конституции будут записаны уже зафиксирована федеральным законом неприкосновенность бывшего президента - теперь отменить ее будет сложнее.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию для продления полномочий.

До этого Госдума 23 января приняла в первом чтении предложенные Путиным изменения в Конституцию. За законопроект проголосовало 432 депутата, против и тех, кто воздержались нет.

Также отмечалось, что в Госдуме РФ поддержали предложение Путина внести в Конституцию упоминание о Боге.