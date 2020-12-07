Константин Павлов избран мэром Кривого Рога с результатом 57%, – официальные данные ТИК

Константин Павлов Фото из открытых источников

В Кривом Роге обработаны 100% протоколов участковых и районных комиссий. Согласно официальным данным итогового заседания Криворожской городской территориальной избирательной комиссии Константин Павлов одержал убедительную победу набрав – 56,97% (97591 голоса), его оппонент Дмитрий Шевчик – 40,49% (69369 голосов).

При этом Константин Павлов победил на 289-ти участках города, на 5-ти – Д. Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7-ти районах Кривого Рога. К.Павлов обошёл своего оппонента более чем на 16%, что составляет более 28 тысяч голосов.

Ранее убедительную победу Константина Павлова показали и данные независимого экзит-пола. Международные наблюдатели, работавшие на выборах в Кривом Роге, также подтвердили, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов мэра города не зафиксировано.

"Есть все основания сказать – выборы в Кривом Роге прошли демократично. Каких-либо нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не выявлено. Данные от избирательных комиссий дают основание говорить о очевидной победе кандидата Константина Павлова", - сказал международный наблюдатель Нейтан Гилл.

При этом в Кривом Роге на выборах городского главы зафиксирована самая высокая в Украине явка (35,22 %) по вторым турам.

В свою очередь Константин Павлов поблагодарил криворожан за поддержку.

"Я благодарен каждому криворожанину, кто пришел на избирательный участок и проявил свою гражданскую позицию. Я благодарен каждому земляку, кто оказал мне высочайшее доверие. Для меня это огромная честь и ответственность", - сказал К.Павлов.