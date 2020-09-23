Конкурс по избранию главы САП состоится под общественным контролем, - Зеленский

Владимир Зеленский на встрече в послами "Большой семерки" Офис президента

Президент заверил, что готов всячески защищать и обеспечивать независимость работы антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский в Николаеве встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Во время встречи обсудили антикоррупционные органы, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуацию вокруг антикоррупционных органов, Нацбанка, о подготовке к проведению местных выборов.

Не менее важной, Зеленский назвал независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция – все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны происходить в соответствии с установленной законом процедурой, прозрачно и под контролем общественности.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - подчеркнул президент.

Напомним, накануне народные депутаты поддержали проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет избирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

США и Европейский Союз отреагировали на решение Верховной Рады и призвали обеспечить прозрачный процесс отбора руководителей.

В свою очередь, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит никакой проблемы в проведении честного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на котором делают акцент ЕС и США в своих заявлениях.