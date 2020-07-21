Конгресс США одобрил поправки об усилении санкций против "Северного потока-2"

Санкции будут вводить против компаний, которые способствуют строительству газопровода

Палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Кроме этого, ограничения усилят и против "Турецкого потока". Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей в парламенте.

Отмечается, что новые ограничения начнут действовать со следующего финансового года – 1 октября. Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

Теперь их должен согласовать Сенат и президент Дональд Трамп.

В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", за что компания-укладчик трубопровода остановила работу. Однако, РФ заявила о намерении завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

Напомним, недавно государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции США против газопровода "Северный поток-2", который прокладывают в Германию. Он заявил, что Государственный департамент США внес соответствующие изменения в Акт "О противодействии оппонентам Америки через санкции", куда было включено "Северный поток 2" и "Турецкий поток". По словам Помпео, газопроводы – это не коммерческие проекты, а рычаги Кремля для расширения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Впоследствии министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США игнорируют права Европы на выбор страны, в которой они хотят покупать энергию. Он утверждает, что Европа и США должны вместе работать над санкциями против России.