Конфликта не было: Бывший министр Уманский назвал причину своей отставки

Экс-министр финансов Игорь Уманский Фото из открытых источников

"Я услышал лишь одно, что мы не смогли вместе сотрудничать"

Никаких конфликтов с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем у бывшего министра финансов Игоря Уманского не было. Во время последней беседы, которая предшествовала отставке, премьер предложил ему написать заявление об отставке из-за невозможности сотрудничать.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

Ведущая главного политического ток-шоу страны Наташа Влащенко поинтересовалась у Игоря Уманского, действительно ли причиной его отставки стал конфликт с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Я не знаю, можно ли это назвать конфликтом. В разговоре с премьер-министром, последнем, который предшествовал именно предложению и во время предложения относительно отставки, конфликтов, как таковых, не было. На мой вопрос относительно причин отставки, я услышал лишь одно, что мы не смогли вместе сотрудничать, мы не смогли стать командой. Как следствие, он предлагает мне написать заявление. Никаких других причин не было. То, что квалифицируют, как конфликт, ну, это – не конфликт. Были мои предложения, они не были поддержаны. Является ли это конфликтом? Это вопрос трактовки", – заявил Игорь Уманский.

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Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

В тот же день народные депутаты поддержали назначение новых министров здравоохранения и финансов.