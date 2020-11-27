Конфликт на Донбассе: В СНБО заявляют о подготовке нового плана по разрешению ситуации

Алексей Данилов УНИАН

Данилов предупредил, что ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент

Совет национальной безопасности и обороны занимается подготовкой нового решения по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором было одобрено пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - прокомментировал Данилов завершение 9 декабря срока действия плана "А" о решении конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Кроме этого, секретарь СНБО уточнил, что не знает, каким будет решение: открытым или закрытым. На вопрос о том, возможно ли обострение на Донбассе, Данилов ответил, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

"И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы", – заявил он.

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Напомним, ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал создать в Украине мощную систему территориальной обороны.