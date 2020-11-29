"Коней на переправе менять нельзя": Арахамия прояснил вопрос отставки Степанова

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

По словам нардепа, кадровые изменения можно проводить после анализа работы

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова на фракции не обсуждался. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам Арахамии, в случае возглавления этой должности новым человеком, она может обвинять "попередников" в принятии решений. "У нас не было обсуждения на фракции. Мое личное мнение, что коней на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал некую систему борьбы с коронавирусом... Если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: во-первых, я не принимал те решения, я не виноват, "попередники" виноваты. Потом скажет: мне нужно время, чтобы разобраться в должности, у меня другие идеи", – высказался нардеп.

Кроме того, парламентарий считает, что кадровые изменения можно проводить после анализа работы. "Мое мнение - нужно завершить какую-то фазу работы, после этого провести анализ, и если необходимо, то принимать кадровое решение. Но сейчас это выглядит совершенно нецелесообразно", – сказал Арахамия.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи вокруг своей отставки. По его словам, он относится к сбору подписей нардепами спокойно, поскольку эта история тянется еще с апреля.