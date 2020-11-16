Кондратюк не исключает проведения внеочередного заседания ВРУ для принятия законопроектов относительно КСУ

Заместитель председателя ВРУ сообщила о создании рабочей группы, которая будет работать над такими законодательными инициативами

В Верховной Раде Украины могут провести внеочередное заседание для принятия законопроектов относительно Конституционного Суда Украины.

Об этом во время брифинга после заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в ВРУ, который транслировал телеканал ZIK, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Народный депутат, отвечая на вопрос, возможно ли внеочередное заседание Верховной Рады Украины для принятия законопроекта относительно Конституционного суда Украины, отметила: "Мы будем создавать рабочую группу на базе антикоррупционного комитета. Я бы очень хотела, чтобы мы как можно скорее, возможно, даже в режиме внеочередного заседания, внеочередной сессии провели эти вопросы".

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда и закон о государственном бюджете на 2021 год. Также возможны кадровые перестановки.

Добавим, 6 ноября народные избранники во время заседания ВРУ провалили голосование за кандидатуру на должность судьи КСУ - за назначение действующего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Павленко, который во время рейтингового голосования получил наибольшую поддержку зала, проголосовали лишь 100 парламентариев. Спикер Дмитрий Разумков обратился в профильный комитет с просьбой подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КСУ.