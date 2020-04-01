"Компромисс компромисса": Гетманцев заявил, что закон о земле принят в колоссально смягченной редакции

Данил Гетманцев. Фото из открытых источников

Речь идет о максимальном компромиссе, говорит нардеп

Закон о земле принят в редакции, которая колоссально смягчена по сравнению с тем, что было в первом и даже втором чтении.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий заявил, что принятый в ночь на вторник закон об открытии рынка земли проголосован в смягченной редакции.

"Закон принят в редакции, которая колоссально смягчена по сравнению с тем, что было у нас в первом чтении, по сравнению даже с тем, что было во втором чтении. Это такой компромисс компромисса. И если мы говорим только о том, что граждане только покупают землю и 100 гектаров в одни руки, и в 2024 году только юридические лица только смогут покупать землю - это уже такой максимальный компромисс, который переходит какие-то линии определенные. Потому что говорить о полноценном рынке земли при таком компромиссе не приходится. Я убежден в том, что этот закон должен был быть принят минимум еще 2 месяца назад, может быть, и три месяца назад. Дисскусия по нему мало того, что проводилась 28 лет, она проводилась всю осень, и мы пришли к определенным нормальным компромиссным вариантам, которые позволили бы в Украине циркулировать земельным участкам как объектам права собственности, что уже невозможно сейчас", – заявил Даниил Гетманцев.

Народный депутат также отметил, что в Украине давно действует "черный" рынок земли.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла закон об открытии рынка земли. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

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