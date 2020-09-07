Компроматы, черные технологии и внутренняя борьба: Решмедилова о местных выборах

Телеканал ZIK

Специфика этих выборов - растерянность участников процесса

На местных выборах можно будет наблюдать внутрипартийную борьбу кандидатов. И если два или более кандидатов будут иметь серьезные амбиции, это может закончиться и компроматами, и дополнительными серыми и черными технологиями.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политолог Александра Решмедилова.

Эксперт отметила, что новая система выборов – это вызов как для избирателей, так и для представителей комиссий на местах, ЦИК и для самих участников избирательного процесса.

"Я больше скажу, что, по моему убеждению, спецификой этого избирательного процесса является определенная растерянность даже участников процесса. Потому что кто-то достаточно долго колебался, идти ли на выборы, не идти ли, кто-то растерялся, кого-то напугали задатки, хотя они снижены, кто-то растерялся, в какую партию идти, потому что население выше 10 тысяч - это уже партийная принадлежность и надо определяться, с кем идти. Очень много моментов и по подсчету голосов, и по голосованию", – сказала Решмедилова.

Еще одной проблемой выборов на местах, по словам Решмедиловой, будет внутрипартийная конкуренция.

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"Будет внутренняя конкуренция, или так называемый чарт, когда голосуют, какая песня больше понравилось, так и будет голосование за кандидата внутри политической силы, который будет получать определенные преференции и двигаться внутри собственной силы по популярности. С одной стороны, это определенная активизация участников, но это и межвидовая борьба. Я не исключаю, что возникнут ситуации, когда два сильных кандидата или несколько сильных кандидатов будут бороться между собой и будут иметь серьезные амбиции, это может заканчиваться и компроматами, и дополнительными серыми и черными технологиями. То есть не только будет конкуренция между политическими силами, но и внутренняя борьба", – прокомментировала Александра Решмедилова.

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования с 19 по 27 августа.

Наибольшее количество мест в новой Раде заняла бы партия "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) - 26,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,1%, "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 12,6%, и "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,6%.

Как сообщали, в августе Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины, к командующему Объединенных сил по информации о безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.