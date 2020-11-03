Комитет ВРУ поддержал законопроект Разумкова о е-декларировании, Зеленского - не рассматривал

Спикер ВР Дмитрий Разумков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект спикера в повестку дня и принять проект за основу и в целом

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Об этом шла речь во время заседания комитета.

Как отмечается, комитет принял решение признать законопроект №4304 таким, что соответствует нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.

В свою очередь, секретарь Антикоррупционного комитета Владимир Кабаченко рекомендовал принять данный законопроект Разумкова как наиболее компромиссный, а проект президента Владимира Зеленского нардеп назвал неконституционным.

"Любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не соответствует в полной мере нормам законодательства. Кроме того, сессионный зал должен сам решить, какой законопроект поддержать", - высказал мнение представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.

В частности, за законопроект спикера ВРУ проголосовали 7 членов комитета, 4 - воздержались, 2 - против.

Законопроект президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.

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Напомним, ранее спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада Украины примет отдельный законопроект, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом и организовать работу антикоррупционных органов.

Кроме того, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.