Комитет ВР не поддержал доработанную программу действий Кабмина

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Члены комитета проголосовали за определение программы правительства путем голосования

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития решил не рекомендовать принимать доработанную программу действий Кабинета министров Украины. Народным депутатам предложили определиться с программой путем голосования. Об этом шла речь во время заседания комитета, которое транслировал телеканал "Рада".

Как отмечается, программу действий правительства одобрили пять членов комитета, четыре высказались против, а еще четыре - воздержались. Этих голосов не хватило, чтобы рекомендовать парламенту принять доработанную "Программу 2.0".

Кроме того, члены комитета решили предложить Верховной Раде определиться относительно программы путем голосования, за что проголосовали 9 членов комитета.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.