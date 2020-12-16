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Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Назначение чиновника поддержали 5 человек из 11 проголосовавших

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, народный депутат Наталья Пипа в Facebook.

Кроме этого, профильный комитет рекомендовал Раде в четверг, 17 декабря, определиться: поддерживать кандидатуру Шкарлета или нет.

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Ответ мы получим завтра в зале", - написала Наталья Пипа. 

Также народный депутат опубликовала результаты голосования профильного комитета. По ее данным, из 11 человек, которые приняли участие в голосовании, кандидатуру Шкарлета поддержали 5 человек.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра...

Опубликовано Натальей Пипой Среда, 16 декабря 2020 г.

Сейчас Сергей Шкарлет временно исполняет обязанности министра образования и науки Украины. 

Новости по теме: На заседании 16 декабря ВРУ рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков

Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук сообщала, что в Раде планируют рассмотреть отставку министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, врио министра образования Сергея Шкарлета и других.

А накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что два украинских министра подали в Раду заявления об отставке. Одно из них нардепы поддержали на заседании 16 декабря.

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