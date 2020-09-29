Кузьмин: Комитет призвал Раду обратиться к Зеленскому из-за пребывания Фокина в ТКГ

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. После прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины". Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин/Facebook

"Инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, главе СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому относительно недопущения предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в документе.

По словам Кузьмина, власть должна была протащить это через Раду, и поэтому им нужен был Фокин.

"Пригласили его легализовать свое позорное решение: осудить, предотвратить, запретить... Фокин просто не понял, что используют его втемную", - отметил Кузьмин.

Политик убежден, что таким образом власть наоборот продолжит войну на Донбассе, а территорию Украины используют как "поле боя".

"Выводы: действующей власти мир не нужен. Мира при этой власти не будет. Фокин ситуацию не спасёт. ТКГ по Донбассу - ширма, дымовая завеса, прикрытие. Прикрываясь красивыми словами и патриотическими лозунгами, власть продолжит войну на Донбассе в угоду западным хозяевам, а территория Украины будет использована исключительно как "поле боя", - добавил Ренат Кузьмин.

Напомним, 29 сентября, Витольд Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады, чтобы обсудить его скандальные заявления о Донбассе.

Во время своего выступления представитель Украины в ТКГ еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, а главным виновником длительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Порошенко.