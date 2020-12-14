Профильный комитет Рады поддержал бюджет-2021

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Родина", "За будущее" и "Доверие"

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил бюджет на 2021 год. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батькивщина", "За майбутнє" и "Довіра".

В свою очередь, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль из "Голоса" - воздержался.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 15 декабря.