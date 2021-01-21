Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует ВРУ утвердить новые правила военной службы

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Документ предлагает ввести в стране новый вид военной службы

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения воинского учета. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, законопроект предусматривает создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также документ имеет целью упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме этого, планируется ввести новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Авторы хотят усилить административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В целом проектом предлагается внести ряд изменений в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс Украины об административных правонарушениях Уголовный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс, а также к 35 законам Украины.

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Напомним, недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина переходит на Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.