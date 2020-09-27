Команда ОПЗЖ в Волновахе представила своих кандидатов на местных выборах

Команда партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" представила своих кандидатов на должности глав и депутатов ОТГ Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

На съезде присутствовали кандидаты Великоновоселовской, Старомлиновской, Старокамарской и Хлебодаровской громад.

"Местные выборы - это важная часть повседневной жизни украинцев. К сожалению, не все это понимают. Ведь все, что окружает человека - от дорог, освещения, фасадов зданий и до детских садов и медицины - все это зависит именно от местной власти. Отбирая кандидатов, мы в первую очередь учитывали опыт этих людей, отношение местных жителей к ним, оценивали реально проделанную работу. В рамках предвыборной компании, наши кандидаты не дарят сертификаты, не засыпают избирателей деньгами и гречкой, не латают ямы "под выборы". Их задача - сделать так, чтобы эти дороги ремонтировались всегда, чтобы постоянно развивалась инфраструктура, привлекались инвесторы. Чтобы люди были счастливы и жили в достойных и удобных условиях" - заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

На главу Великоновоселовской ОТГ от партии выдвигается действующий депутат Великоновоселовского районного совета - Сергей Кириллов.

По его словам, против его команды уже начались фальсификации.

"Нам поступают угрозы, нас пытаются шантажировать, пытаются не допустить на выборы. Мы прекрасно знаем, кто это делает и уже обратились в правоохранительные органы, которые должны с этим разобраться. Люди поддерживают нашу команду, видят результаты нашей работы в районе. Мы будем бороться до победы, а она, уверен, будет за нами", - заявил Кириллов.

На данный факт отреагировал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Владимир Мороз, который так же примутствовал на съезде в Волновахе.

"Донецкая область - важная для нас территория. Здесь, часто в сложных условиях, живут прекрасные люди. И мы всячески будем помогать этим людям и не дадим сфальсифицировать выборы на их земле", - заявил Мороз.

Всего на съезде были представлены 42 кандидата в депутаты и 4 кандидатов на должность глав ОТГ.