Когда вы поставите заслон внешнему управлению страны: Журавский обратился к Зеленскому по поводу письма Медведчука

Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор. Фото zhitomir.life

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу открытого письма, которое ему днями адресовал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Соответствующее обращение было опубликовано на странице Журавского в Facebook.

Далее приводим его текст дословно:

Уважаемый Владимир Александрович! Имею законное право обратиться к Вам, как избиратель, который Вас поддержал в финальной части президентских выборов.

Вы обещали придерживаться норм действующей Конституции и действующего законодательства. У меня к Вам есть вопрос, который меня постоянно беспокоит.

Почему не выполняется статья 5 Главного закона страны, в которой четко сказано, что именно народ является единственным источником власти в Украине. И никто не может узурпировать государственную власть.

Почему игнорируется статья 38 Основного закона страны, в которой отмечается, что только граждане Украины имеют право участвовать в управлении государственными делами.

Зато мы имеем засилье иностранцев на государственной службе, лиц с двойным гражданством, которые допущены к государственным тайнам. Создана параллельная юстиция под контролем третьих стран. Это прямо противоречит статье 1 Конституции Украины, в которой отмечается, что Украина есть суверенное и независимое государство.

И именно поэтому я поддерживаю письмо Виктора Медведчука к Вам с вопросом, когда Вы поставите заслон внешнему управлению нашей страны. Когда?

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.