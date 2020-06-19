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Когда в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы, – прогноз эксперта

Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак Скриншот видео

Дмитрий Спивак убежден в роспуске действующего парламента

Весной 2021 года могут состояться досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Такой прогноз в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения сделал политический и общественный деятель Дмитрий Спивак.

Дмитрий Спивак отметил, что осенью этого года вместе с местными, следовало бы провести и парламентские выборы.

"Давайте жить все-таки по Конституции, написано "местные выборы" – их надо проводить. Более того, я бы проводил одновременно и внеочередные парламентские. Хотя я думаю, лично я, ваш покорный слуга – один из немногих, кто с первого дня формирования нынешнего парламента говорил о том, что весной 2021 года будут досрочные выборы. Я и сейчас подтверждаю свой прогноз, что следующей весной будут досрочные парламентские выборы", – уверен Дмитрий Спивак.

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Как сообщалось, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что о переносе местных выборов с осени на весну в Верховной Раде говорят уже открыто. Не исключено, что "под шумок" могут провести и новые выборы в парламент.

Ранее народный депутат (фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") Вадим Рабинович заявлял, что из источников в Кабинете Министров стало известно о том, что был разработан тайный план срыва местных выборов.

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