Когда ты кумир и ты идешь в политику, ты должен быть чистым хрусталем: Кацман о решении Вакарчука покинуть руководство "Голоса"

Владимир Кацман Фото из открытых источников

В свое время Вакарчук рассматривался администрацией Порошенко как серьезный конкурент

Что касается слов Вакарчука о том, что он идет в политику искать честных, прозрачных людей, кумиров для молодежи, то, когда ты сам кумир, когда ты идешь в политику, с такой благородной миссией, то твоя миссия должна быть доброй, твоя история должна быть чистой, ты сам должен быть чистым хрусталем на глазах у всех людей.

Об этом в эфире марафона "Политические аферисты. Кто они?" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что Вакарчук был в шаге от президентства, ведь украинская молодежь хотела видеть его на этом посту. А почему Вакарчук не использовал такой шанс, Владимир Кацман объяснил так:

"Возможно, бдительности не хватило, возможно спонсоры его, а за ним уже тогда, еще далеко до зв’связей с Соросом, американские силы хотели сделать ставку на Вакарчука. Но то ли решимости не хватило, то ли не хватило какой-то внутренней мотивацией. Возможно выжидали", – сказал политический эксперт.

Одновременно Кацман отметил, что Вакарчук шел в политику искать чистых и прозрачных людей. Но, отметил Кацман, чистым в первую очередь должен быть сам политик.

"Что касается слов Вакарчука о том, что он идет в политику искать честных, прозрачных людей, кумиров для молодежи, то, когда ты сам кумир, когда ты идешь в политику, с такой благородной миссией, то твоя миссия должна быть доброй, твоя история должна быть чистой, ты сам должен быть чистым хрусталем на глазах у всех людей. Есть ли это у Вакарчука, я не знаю. Портнов представляет другие данные, кто-то говорит о том, что это, возможно, и не соответствует действительности. В этом нужно разбираться правоохранительным органам", – подчеркнул эксперт.

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Напомним, юрист Андрей Портнов заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.