Когда права человека будут превыше всего, тогда в стране все будет в порядке, – Владимир Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, что за преступления против правоохранителей и журналистов должны наказывать жестче

В Украине должно быть создано государство с приоритетом прав человека – тогда, когда права человека будут превыше всего, в стране все будет в порядке.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"По нашей Конституции, журналисты и правоохранители - это как раз те две категории граждан, которые выведены в особую категорию, за преступления против которых предусмотрена большая тяжесть, чем за те преступления, которые совершаются против обычных граждан. Их всего две категории - правоохранители и журналисты. Только кто же это исполняет", – отметил Владимир Кацман.

Эксперт подчеркнул: "30 лет я наблюдаю за нашим политическим классом и мечтаю о том, чтобы была создано государство с приоритетом прав человека, чтобы мы все следили не за тем, кто кем финансируется и кто какие политические взгляды выссказывает, и кто там "черт" и кто другой, а следили за тем, какой уровень дисскусии, какую пользу стране это принесет и как это выполнит и сохранит права человека, которые гарантирует та же Конституция, - право на безопасность, право на выссказывание своих мыслей, право на мирные демонстрации, право на то, чтобы его защитили от немирных демонстрантов и множество прав".

Эксперт отметил, что, когда права человека будут превыше всего, тогда в стране все будет в порядке.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария.

Пострадавшего парня зовут Никита. Уточняется, что 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.

В эфире телеканала ZIK сам Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.