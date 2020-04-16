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Когда-нибудь об изменениях к регламенту будут говорить так же, как и о "законах 16-го января", – Шарий

Анатолий Шарий

 liga.net

Перед сегодняшнего беспредела, "законы 16-го января" кажутся детским лепетом

Когда-нибудь об законах 16 апреля будут говорить так же, как и о "законах 16 января".

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил украинский журналист блогер Анатолий Шарий.

Блогер заметил: проголосовав за изменения к регламенту, народные депутаты показали всей стране, что они не собираются останавливаться ни перед чем, они готовы нарушать закон.

"Я считаю, что очень символично, я думаю, что когда-нибудь будут говорить о закон 16 апреля так же, как и о "законах 16 января". Но "законы 16 января" сейчас, вот перед сегодняшним беспределом, это просто кажется детским лепетом. То, что они сделали сегодня, вот так вот тупо просто взяв и нагнув регламент, ну, такого делать нельзя было. Я думаю, этому будет дана оценка. В том числе, я очень надеюсь, еще и уголовная оценка", – сказал Анатолий Шарий. 

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Он предположил, что депутаты, которые голосовали за изменения к регламенту, в том случае, если Конституционный суд признает этот закон неконституционным, будут искать разные пути и будут выкручиваться, что это сделано специально для отмены так называемого "антибанковского" закона.

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"Может быть так, что эти люди будут говорить, что это было сделано специально, что это очень продуманные ходы, чтобы все отыграть назад. Не верьте этому. Сегодня состоялась продажа и покупка. Меня интересует цена", – отметил Шарий. 

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

В частности, законопроект предусматривает дополнение регламента Верховной Рады статьей 119-1 по особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

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