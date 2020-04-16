Когда-нибудь об изменениях к регламенту будут говорить так же, как и о "законах 16-го января", – Шарий

Анатолий Шарий liga.net

Перед сегодняшнего беспредела, "законы 16-го января" кажутся детским лепетом

Когда-нибудь об законах 16 апреля будут говорить так же, как и о "законах 16 января".

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил украинский журналист блогер Анатолий Шарий.

Блогер заметил: проголосовав за изменения к регламенту, народные депутаты показали всей стране, что они не собираются останавливаться ни перед чем, они готовы нарушать закон.

"Я считаю, что очень символично, я думаю, что когда-нибудь будут говорить о закон 16 апреля так же, как и о "законах 16 января". Но "законы 16 января" сейчас, вот перед сегодняшним беспределом, это просто кажется детским лепетом. То, что они сделали сегодня, вот так вот тупо просто взяв и нагнув регламент, ну, такого делать нельзя было. Я думаю, этому будет дана оценка. В том числе, я очень надеюсь, еще и уголовная оценка", – сказал Анатолий Шарий.

Он предположил, что депутаты, которые голосовали за изменения к регламенту, в том случае, если Конституционный суд признает этот закон неконституционным, будут искать разные пути и будут выкручиваться, что это сделано специально для отмены так называемого "антибанковского" закона.

"Может быть так, что эти люди будут говорить, что это было сделано специально, что это очень продуманные ходы, чтобы все отыграть назад. Не верьте этому. Сегодня состоялась продажа и покупка. Меня интересует цена", – отметил Шарий.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

В частности, законопроект предусматривает дополнение регламента Верховной Рады статьей 119-1 по особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.