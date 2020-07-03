Когда нет монополии государства, за дело берется улица: Кацман о протестах радикалов

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман 112 Украина

Из-за приближения выборов мы ежедневно будем наблюдать "марлизонские балеты"

Когда нет монополии государства, за дело берется улица.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Комментируя акции протеста национал-радикалов против оппозиционных политических сил, Владимир Кацман отметил: Государство имеет конституционно прописаны позиции о том, что только у государства и у правоохранительных органов есть монопольное право на использование силы, которое употребляется только в соответствии с законом и служит для обеспечения безопасности людей.

"А если государство отступает из этой позиции, государство приглашает на эту позицию улицу. Туда заходят люди, которые публично демонстрируют позицию, что государство слабое, что она не может обеспечить порядок на улице, не может обеспечить, чтобы преступник сидел в тюрьме, а тот, кто пострадал, получил компенсацию, хотя бы моральную. Вот когда нет монополии государства, за дело берется улице", – заявил Владимир Кацман.

Также эксперт отметил, что сейчас в Украине наблюдается обострение такой ситуации из-за приближения местных выборов.

"В воздухе пахнет выборами. Вот скоро выборы и мы будем каждый день наблюдать "марлизонские балеты"", – заявил Кацман.

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Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпусу. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью по делу о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил о избиение "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.