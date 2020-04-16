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Коболев отказался назвать зарплаты руководства "Нафтогаза" на запрос Стефанчука

Андрей Коболев. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Он аргументировал это "конфиденциальной информацией"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался называть зарплаты руководства структуры на запрос, который направил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает Страна.ua.

В частности, Стефанчук поинтересовался у Коболева, какие зарплаты и премии получают члены правления, члены наблюдательного совета, а также топ-менеджеры "Нафтогаза".

В ответ на это Коболев направил письмо, в котором отметил, что сведения о зарплате за 2019 год, а также за январь-февраль 2020 года являются конфиденциальной информацией и добавил, что Конституцией не предусмотрен сбор личных данных.

Однако, источник издания в ВР сообщил, что на самом деле аргументы Коболева не являются обоснованными, поскольку зарплата руководителей государственной компании является предметом безусловного общественного интереса и никто не имеет права ее скрывать от депутатов Верховной Рады.

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"Есть постановление Кабмина, которое четко определяет, что размер заработной платы не может составлять коммерческую тайну и ее обязаны предоставлять по запросу государственных органов. Подобные отписки Коболева возмущают депутатов", - рассказал источник Страна.ua.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" назвали Коболева "ошибкой", которую необходимо исправить.

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Также отмечалось, что Коболев будет руководить "Нафтогазом" еще 4 года, но далеко не все поддержали его кандидатуру.

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