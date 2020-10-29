КМУ опубликовал распоряжение о восстановлении доступа к системе е-декларирования

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Также НАПК поручено провести спецпроверки

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение № 1363-р от 29 октября "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которое предусматривает восстановление доступа к публичной части системы электронного декларирования. Соответствующий документ размещен на Правительственном портале.

"Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном веб-сайте в публичной части Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем возможности просмотра, копирования и распечатывания информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, который позволяет ее автоматизированную обработку электронными средствами (машиночитания) с целью повторного использования", - указано в документе.

Кроме этого, правительство поручило НАПК обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Также государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить:

непосредственный автоматизированный доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в информационно-телекоммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных, в том числе тех, что содержат информацию с ограниченным доступом, владельцем (администратором) которых они являются;

пользование Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

предоставление информации, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

На внеочередном заседании правительства в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.