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Ключевой идеей "плана Б" по Донбассу является введение миротворцев, – спикер делегации ТКГ

Алексей Арестович Фото из открытых источников

По словам Алексея Арестовича, в 2016 году план ввода миротворческого контингента был сорван

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей так называемого "плана Б" в отношении региона является введение миротворческого контингента. Об этом он сообщил в интервью "ТСН".

По словам Арестовича, делегация в кулуарных разговорах между собой рассматривает все варианты возвращения Донбасса, но о "плане Б" он может говорить неофициально. "И ключевое слово там "миротворцы"... ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся с украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля", – высказался спикер.

Напомним, недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что конфликт на востоке Украины реально закончить уже в начале 2021 года. По его словам, Украина использует все возможности, чтобы мир на Донбассе наконец наступил.

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Ранее сообщалось, что стороны гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу провели совместное заседание. Во время этого они согласовали новые технические детали по разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда.

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