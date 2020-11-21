Ключевой идеей "плана Б" по Донбассу является введение миротворцев, – спикер делегации ТКГ

Алексей Арестович Фото из открытых источников

По словам Алексея Арестовича, в 2016 году план ввода миротворческого контингента был сорван

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей так называемого "плана Б" в отношении региона является введение миротворческого контингента. Об этом он сообщил в интервью "ТСН".

По словам Арестовича, делегация в кулуарных разговорах между собой рассматривает все варианты возвращения Донбасса, но о "плане Б" он может говорить неофициально. "И ключевое слово там "миротворцы"... ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся с украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля", – высказался спикер.

Напомним, недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что конфликт на востоке Украины реально закончить уже в начале 2021 года. По его словам, Украина использует все возможности, чтобы мир на Донбассе наконец наступил.

Ранее сообщалось, что стороны гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу провели совместное заседание. Во время этого они согласовали новые технические детали по разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда.