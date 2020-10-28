Кличко сделал повторный тест на коронавирус, его результат неутешителен

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

По словам главы столицы, он до сих пор не чувствует запахов

Мэр Киева Виталий Кличко сделал повторный тест на коронавирусную болезнь COVID-19, который оказался положительным. Об этом он сообщил во время брифинга, передает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что сейчас Кличко чувствует себя бодро и продолжает работать из дому, где находится на самоизоляции. "Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал глава столицы.

Напомним, 24 октября городской голова Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя хорошо, и пошел на самоизоляцию.

На следующий день Кличко сообщил, что из-за самоизоляции не будет голосовать на местных выборах. По его словам, вирус поразил в последний день перед выборами.