Кличко сделал повторный тест на коронавирус, его результат неутешителен
По словам главы столицы, он до сих пор не чувствует запахов
Мэр Киева Виталий Кличко сделал повторный тест на коронавирусную болезнь COVID-19, который оказался положительным. Об этом он сообщил во время брифинга, передает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что сейчас Кличко чувствует себя бодро и продолжает работать из дому, где находится на самоизоляции. "Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал глава столицы.
Напомним, 24 октября городской голова Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя хорошо, и пошел на самоизоляцию.
На следующий день Кличко сообщил, что из-за самоизоляции не будет голосовать на местных выборах. По его словам, вирус поразил в последний день перед выборами.