Кличко назвал срок, за который в Киеве можно побороть коронавирус

Виталий Кличко

Мэр столицы утверждает, что на сегодня работающих аппаратов искусственной вентиляции легких в городе Киеве больше, чем в других городах

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что побороть коронавирус в столице можно за две недели.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, это вполне реально, но зависит от каждого человека.

"Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась", - отметил он.

Вместе с этим мэр Киева заверил, что сейчас работающих аппаратов искусственной вентиляции легких в столице около 380 и это больше, чем в других городах Украины.

К тому же, ожидается прибытие еще 17 аппаратов ИВЛ.

Виталий Кличко прогнозирует, что если ситуация с больными коронавирусом будет ухудшаться, то тогда появится вероятность нехватки медицинских запасов.

"В 9-й инфекционной больнице был. Также лично проверял. И все медики, которые там работают, подтвердили, что достаточно и оборудования, и защиты, одежды, перчаток, масок, респираторов и так далее. То есть запаса хватит в сегодняшних условиях на 4 недели. А если ситуация будет меняться и будет увеличиваться количество больных, то это может привести к совершенно другой ситуации, когда будет не хватать", - пояснил он.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что по состоянию на утро 4 апреля в Киеве зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Также мэр Киева отмечал, что не исключает запрета движения частного транспорта в Киеве.