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Кличко назвал возможную дату проведения ВНО

По словам мэра столицы, ВНО состоится в любом случае

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что внешнее независимое оценивание может состояться уже в августе. Об этом он сказал во время брифинга, пишет "Украинская правда"

По его словам, ВНО состоится в любом случае, но время его проведения зависит от того, когда закончится карантин.

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"Хочу заверить, что ВНО будет происходить в любом случае. Однако сроки проведения будут зависеть от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня - тогда мы сможем говорить о проведении пробного ВНО в июне. С 25 июня – основной сессии ВНО", - отметил председатель КГГА.

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Кличко добавил, что если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО.

Напомним, ранее Министерство образования и науки через карантин в Украине разработало два возможных сценария проведения ВНО в 2020 году.

 

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