Кива: "Всеукраинский опрос" Зеленского – это очередная манипуляция

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Намерение президента Владимира Зеленского провести "всеукраинский опрос" параллельно с местными выборами является очередной манипуляцией, попыткой обмануть украинцев. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Они используют очередную технологию. За две недели до выборов в местные советы президент пытается ещё раз обмануть украинцев. Это очередная манипуляция. Вопрос о проведении всеукраинского референдума ОПЗЖ ставила ещё в самом начале каденции этого президента и этого парламента. Мы предлагали спросить народ о целесообразности продажи украинской земли, ведь это должны были решать украинцы, а не МВФ! И сегодня я не верю президенту и его команде", - сказал он.

Илья Кива указал, что действующая власть ведёт политику, направленную против государственности и народа.

"За полтора года они стёрли и уничтожили мою страну. Зеленский - это продолжение преступного предыдущего режима, который уничтожал нашу страну на протяжении шести лет. Мародёр Порошенко привёл войну на мою землю и планомерно уничтожал экономику, сдавая её под интересы своих хозяев – США, МВФ и отдельных европейских стран. А нынешние руководители назначали людей с нарушениями, приватизировали объекты, продали землю, приняли законы, разрушающие мораль. Они ведут политику уничтожения украинского народа", - подчеркнул он.

Нардеп также заявил о необходимости противостояния этим разрушительным процессам: "Мы должны сплотиться и противостоять уничтожению нашей страны! Наша задача – вернуть Украину украинцам, возродить, защитить и создать государство, в котором будут жить наши дети. И не верьте власти. Каждый день их пребывания на высоких должностях убивает нас и наше будущее! Мы достаточно натерпелись, и 25 октября страна покажет своё отношение к этой власти", - подытожил Илья Кива.