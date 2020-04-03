Кива: Власть вошла в сговор с Порошенко и пообещала снять с него все подозрения в обмен на голосование за продажу земли

Илья Кива TK Media

Власть вошла в сговор с экс-президентом Украины Петром Порошенко и пообещала снять с него все подозрения в обмен на голосование за продажу земли. Такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, общаясь с журналистами телеканала "112 Украина".

"Я вам и объясняю, что на сегодняшний день власть вошла в сговор с преступниками, с преступником Порошенко, и пообещала ему за голосование по земле закрыть все уголовные дела. И я сегодня поэтому и приехал к Генеральному прокурору, узнать, когда же он соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну. Таким преступникам, как Стерненко, который убил человека и безнаказанно находится уже два года на свободе", - сказал он.

"Вот я хотел, как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, объясниться и услышать позицию Генерального прокурора. В результате всего я лишь увидел и почувствовал месть власти по отношению к нашей партии, к нашей позиции, к нашей оппозиции. Власть - это преступники, и возглавляют сегодня ее люди, у которых нет понимания ни закона, ни морали, ни чистоплотности, ни отношений к своей стране и к своей родине", - подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты от "Европейской солидарности" проголосовали за закон об открытии рынка земли, потому что им обещали, что заместитель министра финансов Светлана Воробей останется на своей должности, получив доступ к финансовым потокам.