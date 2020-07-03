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Кива: В офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату

Девушка-секретарь чудом спаслась от смерти

В помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату. Девушка-секретарь, которая работала там, чудом спаслась.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Илья Кива сообщил, что сегодня вечером в открытое окно в помещении офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве неизвестные бросили гранату. С его слов, секретарь офиса чудом не пострадала, поскольку на тот момент вышла в туалетную комнату, чтобы помыть руки. Именно это сохранило ей жизнь, говорит нардеп.

Илья Кива обратился к президенту Украины, министру внутренних дел и генеральному прокурору Украины с требованием немедленно прекратить акты насилия.

"Сегодня мы имеем внутри страны хорошо организованные террористические банды, которые себя называют националистами, которые казнят людей, которые подвергают опасности жизни украинских граждан, которые несут смерть и насилие, которые несут хаос", – подчеркнул Илья Кива.

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Нардеп заявил, что в связи с тем, что происходит в стране, он сам будет организовывать отряды самообороны, чтобы дать отпор террористам.

Илья Кива также не исключил, что к нападению могут быть причастны организации, называющие себя националистическими, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.

"В стране существуют террористы, которые называют себя Национальным корпусом и Национальными дружинами, которые убивают людей, несут угрозу обществу, расправляются и казнят украинцев на улицах. Этим маргиналам дали возможность нападать на людей, нарушать Конституцию. Я заявляю, что Нацкорпус и Нацдружины – террористы и их место в тюрьме! Мы должны изолировать общество от этого насилия!" - подчеркнул нардеп.

В этой связи он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Вы или наведёте в стране порядок, или вы не нужны! Людей убивают на улицах, бросают гранаты в офисы политсил! Что происходит?! Если порядок не будет наведён, я буду требовать смены власти!" - подытожил Илья Кива.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

А ранее, в мае, радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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