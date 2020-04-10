Кива: Те решения, которые принимает власть, не направлены на решение нынешних проблем

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Люди сегодня лицом к лицу столкнулись со всеми проблемами, без участия власти

Те законопроекты, которые сегодня принимаются на внеочередных сессиях и те, которые будут приниматься дальше, они не направлены на решение сегодняшних проблем.

Об этом в эфире программы ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Нардеп отметил, что на передовой борьбы с коронавирусом сегодня стоят украинские медики, которые, жертвуя своей жизнью, спасают других. В то же время Илья Кива добавил, что государство в этой войне заняло последние позиции, ведь помогают с обеспечением медиков волонтеры, бизнесмены и политики.

"А где государство, где власть, со всеми этими процессами, которые должны были быть направлены на решение сегодняшних проблем? Единственное, что мы увидели, – власти ограничили права и свободу украинских граждан. Но опять же получается, что на нас переложили всю ответственность для решения этой проблемы. Параллельно не делается ничего! Те законопроекты, которые сегодня принимаются на внеочередных сессиях и те, которые будут приниматься дальше, они не направлены на решение сегодняшних проблем", – отметил политик.

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При этом Кива добавил, что люди сегодня лицом к лицу столкнулись со всеми проблемами, без участия власти.

"К сожалению спасение утопающих, снова дело рук самих утопающих. И я действительно хочу обратиться к украинцам и сказать: ребята, украинцы, смотрите, ваша самодисциплина – это, наверное, сегодня единственная возможность спастись в этой сумасшедшей ситуации. К сожалению, другого пути пока нет", – подчеркнул Илья Кива.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Что касается общей картины в мире, то по состоянию на утро 10 апреля количество больных коронавирусом COVID-19 выросло до 1 601 018 человек.