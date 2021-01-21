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Кива: Госавиаслужба получила распоряжение не выпускать Медведчука из Украины

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Россию. Об этом заявил его однопартиец, депутат Верховной Рады Илья Кива, сообщают "РИА Новости".

"Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", - написал Кива в четверг в своем Telegram-канале.

Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что "республики" при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. 

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