Кива: Приняв так называемый антиколомойский закон, Украина потеряет контроль над банковской системой

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Закон о банках – это вопрос потери нашего суверенитета и государственности

Приняв закон о банках, так называемый антиколомойский закон, Украина фактически потеряет контроль над банковской системой

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Нардеп отметил, что те законопроекты, которые Верховная Рада планирует принять на завтрашнем заседании, позволят властям успешно выполнять спущенные ее хозяевами директивы.

"Я говорю сейчас о антибанковском законе. Его любят называть еще "антиколомойським". Но это еще одна манипуляция власти. На самом деле, этим законом Украина фактически потеряет контроль над банковской системой. Это вопрос потери нашего суверенитета и государственности. Именно поэтому для того, чтобы выполнить пожелания наших европейских и американских якобы партнеров в принятие этого закона, Совет должен проголосовать за изменение регламента. И вот как завтра это будет вынесено на голосование Верховной Рады", – сказал Илья Кива.

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Он добавил, что оппозиционные политики "Оппозиционной платформа – За жизнь" не собираются участвовать в этом "исполнении приказа американских и европейских хозяев".

"Мы точно к ним никакого отношения не имеем. У нас нет от этой стаи зависимости", – отметил политик.

Как известно, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует президент Владимир Зеленский. По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамії, основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтобы бороться с так называемым "правкотероризмом".

Также напомним, что к принятому в первом чтении "антиколомойського" закона подали 16 тысяч поправок.