Кива о сложении Вакарчуком мандата депутата: Верховная Рада была для него очередным корпоративом

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Святослав Вакарчук, заявив о сложении мандата, обманул своих избирателей, а Верховная Рада стала для него очередным корпоративом. Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Все вы помните, мои дорогие, как Вакарчук достаточно помпезно, эмоционально распевал песни на российских корпоративах. Почему подчеркиваю российские корпоративы? Потому, что его риторика была направлена на отрицание всего того, что связано с Россией. Но, когда шли бои, когда действительно погибали люди, Вакарчук прекрасно имел возможность участвовать в любых шоу, за которые ему платили деньги. А сегодня, обманув своих избирателей, и мне их искренне жаль, я вам честно говорю, я разделяю боль, которую испытывают жители Западной Украины, отдавшие ему свой голос. И что же он сделал? Он вытер об них ноги, он плюнул им в лицо, он очередной раз заработал деньги – для него Верховная Рада была очередным корпоративом", - сказал он.

По его словам, "он заработал деньги, завел аферистов, подконтрольных группе Сороса в Раду, потому что люди ему поверили, а сам складывает полномочия и уходит дальше играть на этой балалайке, распевать песни и зарабатывать деньги".

"Поэтому, я вас прошу, меньше слушайте что говорят, а больше следите за поступками и действиями. На сегодняшний день мы живем в мире обмана, иллюзий и фарса", - добавил народный избранник.