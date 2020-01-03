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Кива: Ляшко и Радуцкий опровергли возможную регистрацию и производство в Украине вакцины "Спутник V"

Спутник V Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Виктор Ляшко и глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий опровергли возможную регистрацию и производство в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Мы хорошо помним, как эти два афериста в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней! Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом, за саботаж, лоббизм и предательство", - написал Илья Кива.

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Напомним, недавно сопредседатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что компания "Биолек" подала на регистрацию в Украине вакцину "Спутник V" для ее производства и вакцинации украинских граждан.

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