Кислицу выбрали вице-главой Экономического и Социального Совета ООН

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица Постоянное представительство Украины при ООН

ЭКОСОС – один из уставных органов ООН

Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицу выбрали вице-главой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2020-2021 годов. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

"На фоне распространения пандемии COVID-19 моим основным приоритетом на посту вице-главы станет активизация оперативной деятельности ЭКОСОС с целью оказания поддержки пострадавшим странам. Речь идет как о реализации проектов, направленных на борьбу с новым коронавирусом, так и о пост-кризисное экономическое восстановление", - очертил свою задачу Кислица.

Отметим, ЭКОСОС – один из уставных органов ООН, который отвечает за координацию экономической и социальной политики Организации, в состав которого входят 54 государства.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН приняла резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса. Данная резолюция требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.